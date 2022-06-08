Карлос Алькарас заявился на турнир в Базеле. Там же планирует сыграть Роджер Федерер

Седьмая ракетка мира, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас Гарфия заявился на турнир категории ATP-500 в Базеле (Швейцария), об этом сообщила пресс-служба соревнований. Там же планирует выступить 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер.

Соревнования на харде пройдут с 24 по 30 октября. Они не проводились из-за пандемии коронавируса с 2019 года. Таким образом, действующим победителем турнира является именно Федерер. Роджер – 10-кратный чемпион Базеля.

40-летний швейцарец не принимал участия в турнирах с Уимблдона 2021 года. Федерер подтвердил, что планирует выступить на Кубке Лэйвера, который пройдёт в сентябре 2022 года. Также швейцарец сыграет на турнире в Базеле в октябре.