Британка Тара Мур отреагировала на обвинения в употреблении запрещённых веществ

83-я ракетка мира в парном разряде, 20-летняя британская теннисистка Тара Мур отреагировала на то, что её апрельская допинг-проба оказалась положительной. Из-за данного факта Мур временно отстранена от участия в соревнованиях.

«За всю свою карьеру я никогда сознательно не принимала запрещённых веществ. Я буду разбираться с тем, как моя допинг-проба могла оказаться положительной, с нетерпением жду возможности доказать, что я чистый спортсмен. Я глубоко опечалена временным отстранением и надеюсь вернуться на корт как можно скорее», — написала Мур в своих социальных сетях.

Отметим, что ранее Мур раскритиковала WTA за решение лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за отстранения россиянок и белорусок.