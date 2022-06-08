Все оставшиеся матчи в Хертогенбосхе вновь перенесены из-за дождя

Организаторы совместного (мужского и женского) турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды) объявили, что все оставшиеся несыгранными сегодня, 8 июня, матчи перенесены на завтрашнее утро из-за дождя. Отметим, что 6 июня дождь также прервал вечернюю сессию теннисистов.

Оставшиеся матчи в Хертогенбосхе:

Женщины:

Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Арианне Хартоно (Нидерланды, WC) – 6:2.

Мужчины:

Дженсон Бруксби (США, 8) – Юго Гастон (Франция) – 4:2.

Джеймс Дакворт (Австралия) – Жиль Симон (Франция) – 4:6, 1:3 (их матч переносится уже второй день подряд).

Отметим, что победитель матча Дакворт – Симон станет первым соперником второй ракетки мира, россиянина Даниила Медведева (1) на турнире.

Ранее Медведев провёл в Хертогенбосхе открытый мастер-класс для детей: