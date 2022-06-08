Беременная Элина Свитолина опубликовала красивые фото в летнем платье

Бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала новые фотографии в своих социальных сетях. 27-летняя Элина позирует на снимках в красивом свободном платье с открытыми плечами.
Фото: из личного архива Элины Свитолиной
Фото: из личного архива Элины Свитолиной
Напомним, 15 мая стало известно, что Свитолина и её супруг, французский теннисист Гаэль Монфис ждут дочку. Свадьба Свитолиной и Монфиса состоялась 16 июля 2021 года. Празднование бракосочетания прошло в шикарном отеле города Ньон, который находится на берегу Женевского озера в 25 км от Женевы.
27-летняя Свитолина — бронзовый призёр Олимпиады-2022 в Токио (Япония), чемпионка 16 турниров на уровне WTA. Её лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» — полуфиналы Уимблдона и US Open в 2019 году.
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