Карлос Алькарас не сыграет на травяном турнире в Лондоне

Седьмая ракетка мира, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас Гарфия сообщил, что не сыграет на травяном турнире категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания). Соревнования пройдут за неделю до Уимблдона, с 13 по 19 июня. Таким образом, Алькарас не проведёт ни одного турнира на траве до старта мэйджора.

«Как вы все знаете, я был бы очень рад сыграть в Квинсе, но небольшая проблема с локтем не позволит мне этого сделать! Надеюсь быть там в 2023 году. Увидимся в Великобритании через несколько дней!» — написал Алькарас в своих социальных сетях.

На прошедшем «Ролан Гаррос» — 2022 Алькарас дошёл до четвертьфинала, где со счётом 4:6, 4:6, 6:4, 6:7 (7:9) проиграл третьей ракетке мира, немцу Александру Звереву.