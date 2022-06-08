Карлос Алькарас не сыграет на травяном турнире в Лондоне
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Седьмая ракетка мира, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас Гарфия сообщил, что не сыграет на травяном турнире категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания). Соревнования пройдут за неделю до Уимблдона, с 13 по 19 июня. Таким образом, Алькарас не проведёт ни одного турнира на траве до старта мэйджора.
«Как вы все знаете, я был бы очень рад сыграть в Квинсе, но небольшая проблема с локтем не позволит мне этого сделать! Надеюсь быть там в 2023 году. Увидимся в Великобритании через несколько дней!» — написал Алькарас в своих социальных сетях.
На прошедшем «Ролан Гаррос» — 2022 Алькарас дошёл до четвертьфинала, где со счётом 4:6, 4:6, 6:4, 6:7 (7:9) проиграл третьей ракетке мира, немцу Александру Звереву.
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