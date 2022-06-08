Стало известно о планах Эммы Радукану, получившей повреждение на турнире в Ноттингеме

Чемпионка US Open – 2021, 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану прошла обследование, которое не выявило у неё серьёзных проблем со здоровьем, сообщает The Times.
Напомним, на травяном турнире в Ноттингеме (Великобритания) Радукану снялась по ходу матча с представительницей Швейцарии Викторией Голубич из-за неприятных ощущений в области мышц живота.
После консультации с врачом Эмма решила сняться с турнира WTA-250 в Бирмингеме, который пройдёт на следующей неделе, чтобы восстановиться и спокойно вернуться к тренировкам.
Радукану планирует сыграть на соревнованиях категории WTA-500 в Истбурне, которые пройдут перед стартом Уимблдона-2022, с 19 по 25 июня.
Напомним, на прошлогоднем Уимблдоне дебютантка Радукану неожиданно дошла до четвёртого круга.
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