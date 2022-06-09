Федерер: как-то пошёл играть в гольф на 60-летие мамы. Потом неделю страдал из-за спины

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер рассказал, чем хочет заняться, когда полностью оправится от травмы колена.
«Когда я полностью поправлюсь, конечно, пойду кататься на горных лыжах. Возможно, снова пойду играть в гольф, что было невозможно в последние несколько лет. Как хорошо известно, раньше у меня были проблемы со спиной.
Однажды я пошёл с мамой играть в гольф на её 60-летие, мне очень захотелось подыграть ей. После этого целую неделю страдал от болей в спине. Так что я оставил это дело. Если и начну играть в гольф, то буду делать это не один, а с женой Миркой», — приводит слова Федерера Sportskeeda.
Роджер не принимал участия в турнирах с Уимблдона 2021 года. Федерер подтвердил, что планирует выступить на Кубке Лэйвера, который пройдёт в сентябре 2022 года. Также швейцарец сыграет на турнире в Базеле в октябре.
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