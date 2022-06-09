Карлос Алькарас признался, что у него нет своего SMM-менеджера

Седьмая ракетка мира, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас Гарфия признался, что у него нет собственного SMM-менеджера (человек, занимающийся продвижением с помощью социальных сетей).

«Здесь нет SMM (по крайней мере, на данный момент)», — написал Алькарас в своих социальных сетях.

Фото: из личного архива Карлоса Алькараса

На прошедшем «Ролан Гаррос» — 2022 Алькарас дошёл до четвертьфинала, где со счётом 4:6, 4:6, 6:4, 6:7 (7:9) проиграл третьей ракетке мира, немцу Александру Звереву. Ранее стало известно, что Карлос не сыграет на травяном турнире категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания) из-за «небольшой проблемы с локтем». Таким образом, испанец планирует побороться за титул на Уимблдоне-2022 без подготовительных турниров на траве.