Эксперт усомнился в эффективности лечения травмированной стопы Рафаэля Надаля

Эксперт по радиочастотной терапии Томас Хааг предположил, что соответствующий вид лечения в отношении травмированной стопы 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля может быть далеко не таким эффективным, как ожидается.

«Насколько мне известно, нет исследований, подтверждающих эффективность радиочастотного лечения этого состояния. Это примечательно, если подумать, что мы имеем дело с величайшим теннисистом в истории.

Эти нервы [в поражённой области стопы Надаля] обладают не только двигательной, но и сенсорной функцией. Поэтому разрушение этих нервов с помощью радиочастотного излучения будет означать, что эта функция пропадёт. И я очень сомневаюсь, что кто-то захочет предложить ему такое лечение», — приводит слова эксперта The Telegraph.

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