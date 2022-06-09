Дядя Надаля: невероятно, что мой хромающий племянник продолжает побеждать

Тони Надаль, дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, высказался о победе теннисиста на Открытом чемпионате Франции. Напомним, 36-летний Надаль, выступавший на «Ролан Гаррос» с травмированной стопой, в финальном матче обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 6:3, 6:3, 6:0.

«Невероятно, что мой хромающий племянник продолжает побеждать. Борьба до конца заложена в его ДНК. Он был на отличном уровне и хотел продолжать бороться, он лучший в истории. То, чего он добился, — невероятно, я никогда не представил бы себе такого.

Рафа живёт с болью с 2005 года, она не уходит. Пока остаётся хоть капля надежды, он продолжает сражаться. В этом его спортивное величие», — приводит слова Тони Надаля Cadena Ser.

Девушка пристегнула себя к сетке в полуфинале «Ролан Гаррос»: