Директор Australian Open высказался о победе Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос»

Директор Открытого чемпионата Австралии Крейг Тайли рассказал, что думает о победе 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшего лидера рейтинга ATP Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос». В финале Открытого чемпионата Франции 36-летний Надаль одержал победу над норвежцем Каспером Руудом со счётом 6:3, 6:3, 6:0.

«Он Геракл! Больше о нём сказать нечего, и я думаю, что он удивляет даже свою собственную команду. Он войдёт в историю как один из величайших игроков в истории тенниса, если не величайший. И он ещё не закончил.

То, что он сделал это и прошёл через такую сетку, выиграл турнир и выиграл его так же убедительно, как финал, — это действительно замечательно», — приводит слова Тайли Sportskeeda.

Девушка пристегнула себя к сетке в полуфинале «Ролан Гаррос»: