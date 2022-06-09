Шамиль Тарпищев высказался о грядущем возвращении Медведевым статуса первой ракетки мира

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал то, что 13 июня вторая ракетка мира Даниил Медведев вернётся на первое место в рейтинге ATP. Об этом стало известно на минувшей неделе, после того, как Александр Зверев из-за травмы не смог продолжить матч с Рафаэлем Надалем в полуфинале «Ролан Гаррос». Ранее в этом году Медведев уже был первой ракеткой мира на протяжении трёх недель.
«Всегда здорово, когда наш теннисист возглавляет рейтинг, и для Медведева это, безусловно, успех. Другое дело, что ему будет сложно долгое время удерживаться на первой строчке.
В этом сезоне за звание первой ракетки мира будут реально бороться первые пять теннисистов. Сейчас же Медведеву надо быстрее набирать форму и выходить на привычный для него уровень игры», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Девушка пристегнула себя к сетке в полуфинале «Ролан Гаррос»:
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