Матс Виландер предположил, когда Энди Маррей закончит карьеру

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер рассказал, когда, по его мнению, карьеру закончит трёхкратный чемпион ТБШ, бывшая первая ракетка мира, британец Энди Маррей.

«Энди Маррей закончит карьеру в тот день, когда выйдет на корт, сыграет 10 минут и осознает: «На самом деле, мне всё равно, как закончится этот матч и как это будет выглядеть.

Да, он не уйдёт в тот день, потому что захочет закончить матч. Но он уйдёт вскоре после того, как впервые осознает, что ему без разницы, как сделать так, чтобы обеспечить себе возможность показать свой наилучший теннис и чтобы соперник выглядел как можно хуже. Это тот день, когда он скажет: «Хорошо, всё, я закончил», — приводит слова Виландера Tennis Head.

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