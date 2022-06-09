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Определился соперник Даниила Медведева в первом матче на турнире в Хертогенбосхе

Определился соперник Даниила Медведева в первом матче на турнире в Хертогенбосхе
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Стал известен соперник второй ракетки мира, россиянина Даниила Медведева во втором круге травяного турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды). Медведев, освобождённый от матчей первого круга, сыграет с французом Жилем Симоном (134-е место в рейтинге ATP), который в первом раунде обыграл австралийца Джеймса Дакворта (71) со счётом 6:4, 7:6 (11:9). Продолжительность противостояния составила 2 часа 9 минут.

Симон выполнил шесть эйсов и допустил две двойные ошибки. Он использовал два брейк-пойнта из семи (процент реализации составил 29%). Что касается Дакворта, то у него девять подач навылет, четыре ошибки на подаче и лишь один реализованный брейк-пойнт из шести (17%).

Матч Медведев — Симон также состоится сегодня, 9 июня.

Хертогенбосх (м). 1-й круг
09 июня 2022, четверг. 12:15 МСК
Джеймс Дакворт
71
Австралия
Джеймс Дакворт
Д. Дакворт
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 9  
6 		7 11  
         
Жиль Симон
134
Франция
Жиль Симон
Ж. Симон
Турнирная сетка
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