Определился соперник Даниила Медведева в первом матче на турнире в Хертогенбосхе

Стал известен соперник второй ракетки мира, россиянина Даниила Медведева во втором круге травяного турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды). Медведев, освобождённый от матчей первого круга, сыграет с французом Жилем Симоном (134-е место в рейтинге ATP), который в первом раунде обыграл австралийца Джеймса Дакворта (71) со счётом 6:4, 7:6 (11:9). Продолжительность противостояния составила 2 часа 9 минут.

Симон выполнил шесть эйсов и допустил две двойные ошибки. Он использовал два брейк-пойнта из семи (процент реализации составил 29%). Что касается Дакворта, то у него девять подач навылет, четыре ошибки на подаче и лишь один реализованный брейк-пойнт из шести (17%).

Матч Медведев — Симон также состоится сегодня, 9 июня.