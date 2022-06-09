Глава ОКР заявил о нарушении Олимпийской хартии после слов Баха об отстранении теннисистов

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что имеет место нарушение Олимпийской хартии со стороны стран Запада. Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах намекнул, что ему не нравится отстранение россиян от Уимблдона, поскольку в это дело вмешалось правительство Великобритании.

«На данный момент Олимпийский комитет России является полноправным участником международного олимпийского движения. Мы очень внимательно следим за риторикой коллег — чиновников от международного спорта на данную тему. Многое из озвучиваемого ими вызывает справедливые вопросы. Особенно в части прямого и очевидного вмешательства правительств ряда стран Запада в дела олимпийского движения, о чём глава МОК буквально накануне говорил открыто, избегая при этом оценок такого вмешательства.

Считаю, что это свидетельство очевидных и грубых нарушений Хартии, за которые не единожды следовали незамедлительные отстранения и приостановления членства. Но сегодня стандарты уже даже не двойные – практически повсеместно они стали многосложными, если можно так выразиться», — написал Поздняков в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от международных турниров.

Новость по теме Президент МОК Томас Бах объяснил отстранение россиян от международных турниров

Девушка пристегнула себя к сетке в полуфинале «Ролан Гаррос»: