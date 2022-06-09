Лечащий врач Надаля высказался о возможном участии Рафаэля в Уимблдоне

Анхель Руис-Которро, под чьим руководством восстанавливается 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль, рассказал, сможет ли испанский теннисист принять участие в Уимблдоне. Турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля.
Напомним, на минувшей неделе 36-летний Рафаэль Надаль в 14-й раз выиграл «Ролан Гаррос», несмотря на то что выступал с травмированной стопой.
«Рафа следует процессу, всё идёт хорошо. Мы увидим это в ближайшие несколько часов. А через два или три дня мы увидим, какие последствия возымело лечение. Через четыре дня мы определим, как будет дальше проходить лечение.
Мы активировали эти нервы в этой области [травмированной стопы]. Мы увидим, насколько это будет терпимо для него. Если после лечения возникнет какой-либо дискомфорт, мы посмотрим, сможет ли он участвовать в Уимблдоне или нет», — приводит слова доктора Marca.
Девушка пристегнула себя к сетке в полуфинале «Ролан Гаррос»:
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