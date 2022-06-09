Тони Надаль оценил шансы Рафаэля сыграть на Уимблдоне

Тони Надаль, дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, выразил надежду, что испанский теннисист сможет сыграть на Уимблдоне, несмотря на проблемы со здоровьем. Турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля.

Напомним, на минувшей неделе 36-летний Рафаэль Надаль в 14-й раз выиграл «Ролан Гаррос», несмотря на то что выступал с травмированной стопой.

«Уимблдон уже очень близко, поскольку соревнования начнутся через две недели. Посмотрим, будет ли там мой племянник или нет. Верю, что да, будет. Верю, что лечение пройдёт хорошо и что мой племянник снова приложит все усилия», — приводит слова Тони Надаля Eurosport.es.

Новость по теме Лечащий врач Надаля высказался о возможном участии Рафаэля в Уимблдоне

Девушка пристегнула себя к сетке в полуфинале «Ролан Гаррос»: