Опубликованы размеры призовых на Уимблдоне-2022, где не сыграют россияне и белорусы

Организаторы опубликовали призовые для участников Уимблдона в мужском и женском одиночном разрядах. Победители турнира получат по £ 2 млн ($ 2,51 млн), финалисты — по £ 1,05 млн ($ 1,32 млн). Всего будет выплачено £ 28,992 млн ($ 36,33 млн). Все эти показатели являются рекордными для Уимблдона.
Напомним, ранее организаторы турнира отстранили российских и белорусских игроков. Это идёт вразрез с позицией ATP и WTA, которые разрешают теннисистам из России и Беларуси выступать в нейтральном статусе. По этой причине ATP и WTA лишили Уимблдон рейтинговых очков.
В 2021 году Уимблдон в мужском одиночном разряде выиграл серб Новак Джокович, в женском — австралийка Эшли Барти, которая уже завершила карьеру.
Девушка пристегнула себя к сетке в полуфинале «Ролан Гаррос»:
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