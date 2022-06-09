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Новак Джокович пропустит все турниры до Уимблдона

Новак Джокович пропустит все турниры до Уимблдона
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович не сыграет ни на одном турнире в преддверии Уимблдона 2022 года. Об этом сообщает сербское издание Sportklub.rs. Уимблдон-2022 пройдёт с 27 июня по 10 июля.

Напомним, после поражения от Рафаэля Надаля в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции Джокович улетел в Белград, а в настоящее время находится в Черногории. В скором времени он отправится в Лондон, где будет готовиться к Уимблдону.

35-летний Новак Джокович является действующим победителем Уимблдона. Он шесть раз выигрывал этот турнир.

Также посмотрите видео, как девушка пристегнула себя к сетке в полуфинале Открытого чемпионата Франции:

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