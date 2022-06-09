Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Калинская уступила Бенчич во втором круге на турнире в Хертогенбосхе

Калинская уступила Бенчич во втором круге на турнире в Хертогенбосхе
Комментарии

Российская теннисистка Анна Калинская не сумела выйти в третий круг турнира WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В матче второго круга россиянка уступила швейцарке Белинде Бенчич, встреча закончилась со счётом 6:7 (2:7), 4:6.

Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. 86-я ракетка мира Калинская сделала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из семи. Бенчич, занимающая 17-е место в рейтинге WTA, четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и использовала один брейк-пойнт из четырёх.

В четвертьфинале соревнований Бенчич встретится с ещё одной россиянкой Вероникой Кудерметовой, которая ранее обыграла соотечественницу Анну Блинкову.

Призовой фонд соревнований в Хертогенбосхе превышает € 200 тыс.

Хертогенбосх (ж). 2-й круг
09 июня 2022, четверг. 16:00 МСК
Анна Калинская
86
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		4  
7 7 		6  
         
Белинда Бенчич
17
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022