Калинская уступила Бенчич во втором круге на турнире в Хертогенбосхе

Российская теннисистка Анна Калинская не сумела выйти в третий круг турнира WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В матче второго круга россиянка уступила швейцарке Белинде Бенчич, встреча закончилась со счётом 6:7 (2:7), 4:6.
Продолжительность матча составила 1 час 35 минут. 86-я ракетка мира Калинская сделала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из семи. Бенчич, занимающая 17-е место в рейтинге WTA, четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и использовала один брейк-пойнт из четырёх.
В четвертьфинале соревнований Бенчич встретится с ещё одной россиянкой Вероникой Кудерметовой, которая ранее обыграла соотечественницу Анну Блинкову.
Призовой фонд соревнований в Хертогенбосхе превышает € 200 тыс.
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