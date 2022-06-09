Медведев обыграл Симона на старте турнира в Хертогенбосхе

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды). Его соперником стал француз Жиль Симон. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты. Вторая ракетка мира Медведев выполнил шесть подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. Его соперник, занимающий 134-е место в рейтинге ATP, не сделал ни одного эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести.

Для Медведева этот матч стал первым на турнире. Первый круг он преодолел на Bye. Следующим соперником российского теннисиста станет белорус Илья Ивашко.

Призовой фонд соревнований в Хертогенбосхе превышает € 640 тыс.