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Медведев обыграл Симона на старте турнира в Хертогенбосхе

Медведев обыграл Симона на старте турнира в Хертогенбосхе
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Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды). Его соперником стал француз Жиль Симон. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты. Вторая ракетка мира Медведев выполнил шесть подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми. Его соперник, занимающий 134-е место в рейтинге ATP, не сделал ни одного эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести.

Для Медведева этот матч стал первым на турнире. Первый круг он преодолел на Bye. Следующим соперником российского теннисиста станет белорус Илья Ивашко.

Призовой фонд соревнований в Хертогенбосхе превышает € 640 тыс.

Хертогенбосх (м). 2-й круг
09 июня 2022, четверг. 16:55 МСК
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		4  
         
Жиль Симон
134
Франция
Жиль Симон
Ж. Симон
Только с 7-го матчбола! Медведев наконец-то размочил счёт в матчах с французским ветераном Только с 7-го матчбола! Медведев наконец-то размочил счёт в матчах с французским ветераном
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