Циципас обыграл Штрикера и вышел в четвертьфинал турнира в Штутгарте
Поделиться
Греческий теннисист Стефанос Циципас уверенно вышел в четвертьфинал травяного турнира в Штутгарте (Германия). В матче второго круга он обыграл швейцарца Доминика Штефана Штрикера. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:4.
Продолжительность матча второго круга составила 1 час 48 минут. Пятая ракетка мира Циципас четырежды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. Штрикер, занимающий 200-е место в рейтинге, девять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух.
В четвертьфинале соревнований Циципас встретится с бывшей первой ракеткой мира шотландцем Энди Марреем. Призовой фонд соревнований составляет € 692 тыс.
Комментарии
- 9 июня 2022
-
19:39
-
19:10
-
18:48
-
18:38
-
17:55
-
17:37
-
17:13
-
16:21
-
16:14
-
14:16
-
14:02
-
14:01
-
13:37
-
13:08
-
11:01
-
09:28
-
09:00
-
08:27
-
08:16
-
00:50
-
00:29
- 8 июня 2022
-
23:33
-
23:08
-
22:45
-
22:31
-
22:12
-
20:44
-
19:50
-
19:35
-
19:20
-
18:56
-
18:23
-
18:02
-
17:38
-
16:00
Партнерский контент