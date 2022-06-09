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Циципас обыграл Штрикера и вышел в четвертьфинал турнира в Штутгарте

Циципас обыграл Штрикера и вышел в четвертьфинал турнира в Штутгарте
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Греческий теннисист Стефанос Циципас уверенно вышел в четвертьфинал травяного турнира в Штутгарте (Германия). В матче второго круга он обыграл швейцарца Доминика Штефана Штрикера. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:4.

Продолжительность матча второго круга составила 1 час 48 минут. Пятая ракетка мира Циципас четырежды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. Штрикер, занимающий 200-е место в рейтинге, девять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух.

В четвертьфинале соревнований Циципас встретится с бывшей первой ракеткой мира шотландцем Энди Марреем. Призовой фонд соревнований составляет € 692 тыс.

Штутгарт. 2-й круг
09 июня 2022, четверг. 16:55 МСК
Стефанос Циципас
5
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Доминик Штефан Штрикер
200
Швейцария
Доминик Штефан Штрикер
Д. Штрикер
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