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Почти все турниры серии «Мастерс» станут двухнедельными

Почти все турниры серии «Мастерс» станут двухнедельными
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Пресс-служба ATP объявила о реформировании турниров серии «Мастерс». Почти все они станут двухнедельными. Это произойдёт за счёт увеличения количества участников соревнований.

Изменения затронут турниры в Риме (Италия), Мадриде (Испания) и Шанхае (Китай). Они уже с 2023 года будут двухнедельными. Вместо 56 участников на них сыграют по 96 теннисистов. При этом призовые будут увеличены на 35%. С 2025 года аналогичные изменения затронут турниры в Канаде и Цинциннати (США). Таким образом, изменения не затронут лишь турниры в Монте-Карло (Монако) и Париже (Франция).

По задумке авторов реформы эта мера поможет сократить разрыв между турнирами «Большого шлема» и «Мастерсами». При этом в ATP рассчитывают, что реформы будут способствовать повышению интереса со стороны рекламодателей.

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