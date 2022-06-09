Хачанов вырвал победу на тай-брейке в матче с Майхшаком на турнире в Хертогенбосхе
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Российский теннисист Карен Хачанов пробился в четвертьфинал травяного турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды). 23-я ракетка мира Хачанов в матче второго круга турнира ATP-250 обыграл поляка Камиля Майхшака. Встреча закончилась со счётом 5:7, 7:5, 7:6 (7:5).
В третьем сете Хачанов уступал со счётом 2:5, но сумел перевести игру в тай-брейк. Продолжительность матча составила 2 часа 40 минут.
Хачанов выполнил девять подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. Его соперник, занимающий 81-е место в рейтинге ATP, сделал четыре эйса, избежал двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи.
В четвертьфинале турнира Хачанов встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
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