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Хачанов вырвал победу на тай-брейке в матче с Майхшаком на турнире в Хертогенбосхе

Хачанов вырвал победу на тай-брейке в матче с Майхшаком на турнире в Хертогенбосхе
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Российский теннисист Карен Хачанов пробился в четвертьфинал травяного турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды). 23-я ракетка мира Хачанов в матче второго круга турнира ATP-250 обыграл поляка Камиля Майхшака. Встреча закончилась со счётом 5:7, 7:5, 7:6 (7:5).

В третьем сете Хачанов уступал со счётом 2:5, но сумел перевести игру в тай-брейк. Продолжительность матча составила 2 часа 40 минут.

Хачанов выполнил девять подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести. Его соперник, занимающий 81-е место в рейтинге ATP, сделал четыре эйса, избежал двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи.

В четвертьфинале турнира Хачанов встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Хертогенбосх (м). 2-й круг
09 июня 2022, четверг. 19:05 МСК
Карен Хачанов
23
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		7 7 7
7 		5 6 5
         
Камиль Майхшак
81
Польша
Камиль Майхшак
К. Майхшак
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