Хачанов признался, что был удивлён камбэком на турнире в Хертогенбосхе

Российский теннисист Карен Хачанов после матча второго круга травяного турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды) с поляком Камилем Майхшаком признался, что не рассчитывал на камбэк на непривычном покрытии. Россиянин одержал победу со счётом 5:7, 7:5, 7:6. При этом Хачанов в третьем сете уступал со счётом 2:5. В общей сложности соперники провели на корте 2 часа 40 минут.



«В третьем сете я уже начал думать о следующем турнире. Но продолжал бороться, решил посмотреть, как всё сложится. Если честно, удивлён, что сумел отыграть два брейка на траве. Рад, что завтра будет возможность снова показать себя», — сказал Хачанов после матча.



Следующим соперником Хачанова будет канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим.

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