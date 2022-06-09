Маррей прокомментировал первый за полгода выход в четвертьфинал турнира ATP

Бывшая первая ракетка мира шотландец Энди Маррей прокомментировал выход в четвертьфинал турнира ATP-250 в Штутгарте (Германия). В матче второго круга Маррей обыграл казахстанца Александра Бублика со счётом 6:3, 7:6 (7:4).



Маррей впервые за полгода вышел в четвертьфинал турнира ATP. Его следующим соперником будет грек Стефанос Циципас.



«Здорово снова дойти до такой стадии. Это была хорошая победа. Постараюсь побороться, чтобы выйти в полуфинал. Когда я уступал в счёте во втором сете, был расстроен. Думал о том, что мог сделать иначе. Соперник наносил отличные удары. Его многочисленные дроп-шоты были неожиданными», — сказал Маррей после матча.

Призовой фонд соревнований составляет € 692 тыс.