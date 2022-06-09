Циципас: моя игра подходит для травы, но нужно время

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал выход в четвертьфинал травяного турнира в Штутгарте. В матче 1/4 финала соревнований он обыграл швейцарца Доминика Штефана Штрикера. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4. Теперь в четвертьфинале Циципасу предстоит встретиться с шотландцем Энди Марреем.



«Моя игра подходит для травяного покрытия. Я совершенно точно могу добиваться хороших результатов на нём. Но для этого нужно время. Я хочу выжать максимум из своей игры, подталкивать себя вперёд.



Энди — один из сильнейших теннисистов по игре на траве. Да, он выбывал из-за травмы, но с тех пор одержал яркие победы в матче с сильными игроками. Он здесь является одним из фаворитов. У него было много матчей на траве и побед», — сказал Циципас после матча.

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