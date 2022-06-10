Лечащий врач Надаля: восстановление Рафы к Уимблдону было бы чудом для обычного человека

Анхель Руис-Которро, под чьим руководством восстанавливается 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль, рассказал, сможет ли испанский теннисист принять участие в Уимблдоне. Турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля.
Напомним, на минувшей неделе 36-летний Рафаэль Надаль в 14-й раз выиграл «Ролан Гаррос», несмотря на то что выступал с травмированной стопой.
«Цель в том, чтобы это [лечение] не продолжалось слишком долго и чтобы он смог сыграть на Уимблдоне. Как по мне, это потрясающе. Это было бы чудом для любого обычного человека. Но он в состоянии сделать это, поскольку он действительно другой человек.
У него ещё и проблема с ребром, которая препятствовала ему организовать надлежащую подготовку и войти в ритм матчей, как он хотел. Но такое может сделать только Рафа», — приводит слова доктора Eurosport, ссылаясь на Cadena Ser.
Даниил Медведев 13 июня вновь станет первой ракеткой мира:
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