Миша Зверев рассказал о восстановлении брата Александра, сильно травмировавшегося на «РГ»

Бывший немецкий теннисист Миша Зверев, старший брат третьей ракетки мира Александра Зверева, рассказал, как проходит восстановление спортсмена, который получил сильную травму в полуфинале «Ролан Гаррос» с Рафаэлем Надалем.
«Я позитивно, с улыбкой на лице говорю: «Окей, как мы планируем нашу тренировку? Сколько отжиманий мы делаем в первый раз? Во второй, на третий день? Как мы можем тренировать большие ягодичные мышцы?» Я склонен планировать заранее.
Сроки? Мы не хотим планировать сейчас, потому что, когда говоришь, что это будет через месяц или два, то считаешь каждый день и думаешь, успеешь или нет. А если не получается, расстраиваешься», — приводит слова Зверева-старшего Eurosport.
Напомним, будущий чемпион соревнований, испанец Рафаэль Надаль при счёте 7:6 (10:8), 6:6 вышел в финал Открытого чемпионата Франции — 2022 на снятии Зверева. Во втором сете при счёте 6:5 в пользу Александра и 40:30 на подаче Рафаэля немец получил сильную травму голеностопа, из-за которой не смог продолжить матч. Сначала он покинул корт на инвалидной коляске, а затем вернулся на костылях, чтобы сказать судье, что он снимается с игры.
Даниил Медведев 13 июня вновь станет первой ракеткой мира:
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