Директор Australian Open высказался о 21-летней Иге Свёнтек, которая побила рекорд века

Директор Открытого чемпионата Австралии Крейг Тайли поделился мнением о первой ракетке мира, 21-летней польской теннисистке Иге Свёнтек.
Напомним, победив в финале «Ролан Гаррос», Свёнтек продлила свою победную серию до 35 матчей. Предыдущий рекорд XXI века принадлежал Серене Уильямс, которая в 2013 году выиграла 34 встречи подряд. В 2000 году, то есть в последний год XX века, Винус Уильямс выиграла 35 матчей подряд.
«Она (Свёнтек. — Прим. «Чемпионата») определённо выступает хорошо. 35 побед подряд — это рекорд Винус Уильямс, которому более 20 лет. Это замечательное достижение.
Она уже побеждала на Открытом чемпионате Франции и выиграла его снова. Теперь она готовится к травяному сезону. Если она будет действовать так же хорошо, её будет трудно обыграть в этом году. Она доминировала в матчах, которые выигрывала», — приводит слова Тайли Sportskeeda.
Даниил Медведев 13 июня вновь станет первой ракеткой мира:
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