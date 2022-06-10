Директор Australian Open высказался о 21-летней Иге Свёнтек, которая побила рекорд века

Директор Открытого чемпионата Австралии Крейг Тайли поделился мнением о первой ракетке мира, 21-летней польской теннисистке Иге Свёнтек.

Напомним, победив в финале «Ролан Гаррос», Свёнтек продлила свою победную серию до 35 матчей. Предыдущий рекорд XXI века принадлежал Серене Уильямс, которая в 2013 году выиграла 34 встречи подряд. В 2000 году, то есть в последний год XX века, Винус Уильямс выиграла 35 матчей подряд.

«Она (Свёнтек. — Прим. «Чемпионата») определённо выступает хорошо. 35 побед подряд — это рекорд Винус Уильямс, которому более 20 лет. Это замечательное достижение.

Она уже побеждала на Открытом чемпионате Франции и выиграла его снова. Теперь она готовится к травяному сезону. Если она будет действовать так же хорошо, её будет трудно обыграть в этом году. Она доминировала в матчах, которые выигрывала», — приводит слова Тайли Sportskeeda.

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