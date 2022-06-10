Барбара Риттнер назвала трёх главных фаворитов Уимблдона у мужчин

Обладательница Кубка Федерации 1992 года в составе сборной Германии Барбара Риттнер рассказала, у кого, по её мнению, наибольшие шансы выиграть Уимблдон 2022 года в мужском одиночном разряде. Турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля.
Риттнер выделила 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, 22-кратного победителя ТБШ Рафаэля Надаля и 10-ю ракетку мира Маттео Берреттини. Джокович шесть раз выигрывал Уимблдон, Надаль — два, Берреттини в 2021 году дошёл до финала.
«Я думаю о ком-то вроде Маттео Берреттини, который уже был в финале в прошлом году. Впечатляет, как он вернулся после трёхмесячного перерыва из-за травм.
Если Рафа сыграет — он ещё не исключил этого полностью, — то он определённо кандидат. В противном случае фаворитом будет Новак Джокович, поскольку россияне не участвуют в турнире», — приводит слова Риттнер Eurosport.
Даниил Медведев 13 июня вновь станет первой ракеткой мира:
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