Барбара Риттнер: если бы Зверев выиграл 2-й сет полуфинала «РГ» с Надалем, то победил бы

Обладательница Кубка Федерации 1992 года в составе сборной Германии Барбара Риттнер предположила, что Александр Зверев вышел бы в финал «Ролан Гаррос», если бы не получил травму во втором сете полуфинала с Рафаэлем Надалем.
«У меня было ощущение, что, если бы Саша выиграл тот второй сет, он бы обыграл Надаля в четырёх сетах. Он был невероятно физически и психологически стабилен и раз за разом уверенно проводил долгие розыгрыши.
Он доминировал в матче. Он был ближе к победе на турнире «Большого шлема», чем когда-либо прежде», — приводит слова Риттнер Eurosport.
Напомним, будущий чемпион соревнований, испанец Рафаэль Надаль при счёте 7:6 (10:8), 6:6 вышел в финал Открытого чемпионата Франции — 2022 на снятии Зверева. Во втором сете при счёте 6:5 в пользу Александра и 40:30 на подаче Рафаэля немец получил сильную травму голеностопа, из-за которой не смог продолжить матч. Сначала он покинул корт на инвалидной коляске, а затем вернулся на костылях, чтобы сказать судье, что он снимается с игры.
Даниил Медведев 13 июня вновь станет первой ракеткой мира:
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