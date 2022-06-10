Даниил Медведев прокомментировал грядущее возвращение себе статуса первой ракетки мира

Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев прокомментировал то, что в ближайший понедельник, 13 июня, он вернётся на первое место в рейтинге ATP. Об этом стало известно на минувшей неделе, после того, как сначала Новак Джокович проиграл Рафаэлю Надалю в четвертьфинале «Ролан Гаррос», а затем Александр Зверев из-за травмы не смог продолжить матч с Надалем в полуфинале этого турнира. Ранее в нынешнем году Медведев уже был первой ракеткой мира на протяжении трёх недель.

«Да, фантастика. В последнее время я не выиграл ни одного турнира и не заработал 2000 очков на «Ролан Гаррос», в отличие от Рафы. Но у меня были эти успехи в другое время. В прошлом году я набрал много очков, а теперь их достаточно для того, чтобы стать номером один в мире», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира в Хертогенбосхе.

Напомним, в 2021 году Медведев выиграл Открытый чемпионат США, а также победил на «Мастерсе» в Торонто и стал финалистом Итогового чемпионата ATP.

Даниил Медведев 13 июня вновь станет первой ракеткой мира: