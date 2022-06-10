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Тренер Берреттини высказался о лишении рейтинговых очков Уимблдона

Тренер Берреттини высказался о лишении рейтинговых очков Уимблдона
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Винченцо Сантопадре, тренер итальянского теннисиста Маттео Берреттини, считает, что руководству ATP не следовало лишать рейтинговых очков Уимблдон. Ранее организация решила лишить турнир рейтинговых очков из-за отстранения россиян и белорусов. В ATP посчитали, что организаторы турнира «Большого шлема» приняли дискриминационное решение.

«Шарм Уимблдона не подлежит сомнению. Это — особое место для Маттео, с которыми связаны приятные воспоминания. Уимблдон — турнир со своей историей. Но мне кажется, что нужно было принимать другое решение, а не лишать турнир очков. Нелегко изменить мнение о турнире, учитывая, какой след он оставил в ДНК», — цитирует тренера TennisHead.

Из-за лишения рейтинговых очков некоторые теннисисты допустили, что не выступят на турнире.

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