Тренер Берреттини высказался о лишении рейтинговых очков Уимблдона

Винченцо Сантопадре, тренер итальянского теннисиста Маттео Берреттини, считает, что руководству ATP не следовало лишать рейтинговых очков Уимблдон. Ранее организация решила лишить турнир рейтинговых очков из-за отстранения россиян и белорусов. В ATP посчитали, что организаторы турнира «Большого шлема» приняли дискриминационное решение.



«Шарм Уимблдона не подлежит сомнению. Это — особое место для Маттео, с которыми связаны приятные воспоминания. Уимблдон — турнир со своей историей. Но мне кажется, что нужно было принимать другое решение, а не лишать турнир очков. Нелегко изменить мнение о турнире, учитывая, какой след он оставил в ДНК», — цитирует тренера TennisHead.

Из-за лишения рейтинговых очков некоторые теннисисты допустили, что не выступят на турнире.