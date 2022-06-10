Радукану уверена, что сможет сыграть на Уимблдоне

Чемпионка US Open – 2021, 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану заявила, что планирует в ближайшее время восстановиться от очередной травмы. Также британка уверена, что сможет сыграть на Уимблдоне. Ранее она снялась с турнира в Бирмингеме из-за повреждения.



«Расстраивает, что пришлось сняться из-за травмы. Я не смогу больше сыграть в Бирмингеме. Но я смотрю вперёд и жду, когда вернусь на корт. Хочу насладиться оставшимися турнирами на траве», — приводит слова Радукану пресс-служба британской ассоциации лаун-тенниса.



На травяном турнире в Ноттингеме (Великобритания) Радукану снялась по ходу матча с представительницей Швейцарии Викторией Голубич из-за неприятных ощущений в области мышц живота.

После консультации с врачом Эмма решила сняться с турнира WTA-250 в Бирмингеме, который пройдёт на следующей неделе, чтобы восстановиться и спокойно вернуться к тренировкам.