Радукану уверена, что сможет сыграть на Уимблдоне

Чемпионка US Open – 2021, 19-летняя британская теннисистка Эмма Радукану заявила, что планирует в ближайшее время восстановиться от очередной травмы. Также британка уверена, что сможет сыграть на Уимблдоне. Ранее она снялась с турнира в Бирмингеме из-за повреждения.
«Расстраивает, что пришлось сняться из-за травмы. Я не смогу больше сыграть в Бирмингеме. Но я смотрю вперёд и жду, когда вернусь на корт. Хочу насладиться оставшимися турнирами на траве», — приводит слова Радукану пресс-служба британской ассоциации лаун-тенниса.
На травяном турнире в Ноттингеме (Великобритания) Радукану снялась по ходу матча с представительницей Швейцарии Викторией Голубич из-за неприятных ощущений в области мышц живота.
После консультации с врачом Эмма решила сняться с турнира WTA-250 в Бирмингеме, который пройдёт на следующей неделе, чтобы восстановиться и спокойно вернуться к тренировкам.
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