Глава ATP подробно объяснил лишение Уимблдона рейтинговых очков после отстранения России

Президент ATP Андреа Гауденци подробно прокомментировал решение о лишении Уимблдона рейтинговых очков, после того как организаторы турнира объявили об отстранении российских и белорусских теннисистов от турнира. Уимблдон-2022 пройдёт с 27 июня по 10 июля.

«Причина, по которой мы лишили очки Уимблдон, известна; это вопрос справедливости и дискриминации в ответ на одностороннее решение турнира, которое мы не считаем правильным. Такое решение должно было приниматься коллективно с участием всех семи составляющих тенниса. Эта история ещё раз доказывает, что теннису требуется особое управление.

При этом мы были бы очень рады вернуть очки Уимблдону, если бы был снят запрет на участие россиян и белорусов, заявивших, что они готовы делать письменные заявления по поводу того, что никто из них не выступает за спецоперацию (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ).

Что касается рейтинга, мы хотим, чтобы в 2022 году каждый игрок имел возможность заработать одинаковое количество очков. Это единственный способ получить справедливый рейтинг в конце года. Если бы мы защищали рейтинг тех, кто хорошо играл на Уимблдоне в 2021 году, это было бы ещё более несправедливо по отношению к тем, кто хорошо играл в 2022 году, потому что очки всё равно сгорали бы через 52 недели, как это всегда бывает. Мы не можем защитить семь или восемь игроков, нанося ещё больший ущерб всем остальным. К сожалению, очков за Уимблдон не будет в рейтинге по итогам 2022 года, но нам кажется, что это самый справедливый выбор, и WTA с нами согласна», — приводит слова Гауденци Ubitennis.

Даниил Медведев 13 июня вновь станет первой ракеткой мира: