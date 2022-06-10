Бывшая пятая ракетка мира: Джокович начинает не справляться с давлением

Бывшая пятая ракетка мира Джимми Ариас поделился мнением о сербе Новаке Джоковиче. Американец заявил, что первая ракетка мира Джокович начинает не справляться с давлением. На «Ролан Гаррос» Джокович в четвертьфинале уступил испанцу Рафаэлю Надалю, который в дальнейшем выиграл турнир.



«Я думаю, что Джокович начинает не справляться с давлением. Это началось ещё на US Open в прошлом году. Да, он дошёл до финала, но был нестабилен на турнире. Думаю, это связано с его историческим шансом. На мой взгляд, он думал о календарном шлеме, из-за чего постоянно проигрывал первый сет на турнире», — цитирует Ариаса Tennis World USA.



В прошлом году Джокович мог стать рекордсменом по количеству побед на турнирах «Большого шлема». Тем не менее, в итоге рекорд установил Надаль, который к настоящему моменту выигрывал мэйджоры уже 22 раза. У Джоковича и швейцарца Роджера Федерера по 20 побед.

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