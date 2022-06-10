«Чёрное даже лучше сочетается с травой». Дарья Касаткина показала, в чём сыграет в Берлине
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12-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка показала форму, в которой выступит на травяном турнире категории WTA-500 в Берлине (Германия). Турнир пройдёт с 13 по 19 июня.
«Чёрное даже лучше сочетается с травой. Вернулась на траву», — подписала фотографию Касаткина.
Фото: из личного архива дарьи касаткиной
Напомним, на минувшей неделе Дарья Касаткина впервые в карьере дошла до полуфинала турнира «Большого шлема». В полуфинальном матче Открытого чемпионата Франции российская спортсменка в двух сетах проиграла первой ракетке мира, 21-летней польской теннисистке Иге Свёнтек, которая затем выиграла «Ролан Гаррос».
Даниил Медведев 13 июня вновь станет первой ракеткой мира:
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