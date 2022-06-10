Ига Свёнтек снялась с травяного турнира в Берлине перед Уимблдоном

Первая ракетка мира, 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек объявила, что не сыграет на травяном турнире в Берлине (Германия), чтобы отдохнуть и быть готовой к Уимблдону. Турнир в Берлине пройдёт с 13 по 19 июня, Уимблдон — с 27 июня по 10 июля.

«Из-за постоянного дискомфорта, который я испытываю в плече, к сожалению, мне необходимо сняться с турнира в Берлине. Жаль, что я не смогу там сыграть. Я сосредоточусь на восстановлении и отдыхе, чтобы быть готовой к Уимблдону», — написала Свёнтек в своём «твиттере».

Напомним, на минувшей неделе Свёнтек выиграла «Ролан Гаррос». Это второй титул польки на Открытом чемпионате Франции. Она выиграла 35 матчей подряд, побив рекорд века.

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