Гендиректор ВАДА заступился за Надаля после намёков на допинг от французских велогонщиков

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли встал на защиту 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля. Ранее французский велогонщик Гийом Мартен возмутился, что Надалю разрешают выступать на уколах, а другой французский велогонщик, Тибо Пино, иронично назвал Рафаэля «героем нашего времени».

Ниггли дал понять, что Надаля не стоит подозревать в употреблении запрещённых препаратов. По его словам, инъекции, которые использовал теннисист, «не входят в список запрещённых препаратов, поскольку, по оценкам, они не улучшают спортивных результатов и не наносят вреда».

«Надаль завоевал 14 титулов на «Ролан Гаррос». Если уж предыдущие 13 он добыл без этих инъекций, вполне вероятно, что 14-й титул также был завоёван не благодаря им», — приводит слова чиновника Daily Express, ссылаясь на швейцарский канал RTS.

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