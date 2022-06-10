Первая ракетка турнира в Ноттингеме Саккари не смогла выйти в полуфинал

Греческая теннисистка Мария Саккари не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания). Первая сеяная Саккари в четвертьфинале уступила седьмой ракетке соревнований представительнице Бразилии Беатрис Хаддад-Майе со счётом 4:6, 6:4, 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 37 минут.

Саккари девять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два из девяти брейк-пойнтов. Хаддад-Майя подала три эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта.

За выход в финал травяного турнира в Ноттингеме Хаддад-Майя сыграет с представительницей Чехии Терезой Мартинцовой, которая в четвертьфинале обыграла четвёртую сеяную, китаянку Чжан Шуай со счётом 6:3, 6:2.

Российские и белорусские теннисистки не были допущены к участию в этом турнире.