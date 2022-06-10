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Первая ракетка турнира в Ноттингеме Саккари не смогла выйти в полуфинал

Первая ракетка турнира в Ноттингеме Саккари не смогла выйти в полуфинал
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Греческая теннисистка Мария Саккари не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA-250 в Ноттингеме (Великобритания). Первая сеяная Саккари в четвертьфинале уступила седьмой ракетке соревнований представительнице Бразилии Беатрис Хаддад-Майе со счётом 4:6, 6:4, 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 37 минут.

Саккари девять раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два из девяти брейк-пойнтов. Хаддад-Майя подала три эйса, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта.

За выход в финал травяного турнира в Ноттингеме Хаддад-Майя сыграет с представительницей Чехии Терезой Мартинцовой, которая в четвертьфинале обыграла четвёртую сеяную, китаянку Чжан Шуай со счётом 6:3, 6:2.

Российские и белорусские теннисистки не были допущены к участию в этом турнире.

Ноттингем. 1/4 финала
10 июня 2022, пятница. 14:35 МСК
Мария Саккари
5
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		4 6
         
Беатрис Хаддад-Майя
48
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Ноттингем. 1/4 финала
10 июня 2022, пятница. 13:05 МСК
Чжан Шуай
41
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2  
6 		6  
         
Тереза Мартинцова
60
Чехия
Тереза Мартинцова
Т. Мартинцова
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