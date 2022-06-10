Маррей не пустил Циципаса в полуфинал турнира в Штутгарте

Британский теннисист Энди Маррей вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия). В четвертьфинальном матче Маррей нанёс поражение первой ракетке соревнований Стефаносу Циципасу из Греции со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 40 минут.

Маррей пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один из четырёх брейк-пойнтов. Циципас подал восемь эйсов, допустил две двойные ошибки и не использовал единственную возможность взять подачу соперника.

Маррей сравнял счёт в личном противостоянии с Циципасом в официальных матчах — 1-1.

За выход в финал турнира в Штутгарте Маррей сыграет с победителем четвертьфинальной встречи между венгром Мартоном Фучовичем и австралийцем Ником Кирьосом, которая состоится сегодня позднее.