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Маррей не пустил Циципаса в полуфинал турнира в Штутгарте

Маррей не пустил Циципаса в полуфинал турнира в Штутгарте
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Британский теннисист Энди Маррей вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия). В четвертьфинальном матче Маррей нанёс поражение первой ракетке соревнований Стефаносу Циципасу из Греции со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Встреча продолжалась 1 час 40 минут.

Маррей пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один из четырёх брейк-пойнтов. Циципас подал восемь эйсов, допустил две двойные ошибки и не использовал единственную возможность взять подачу соперника.

Маррей сравнял счёт в личном противостоянии с Циципасом в официальных матчах — 1-1.

За выход в финал турнира в Штутгарте Маррей сыграет с победителем четвертьфинальной встречи между венгром Мартоном Фучовичем и австралийцем Ником Кирьосом, которая состоится сегодня позднее.

Штутгарт. 1/4 финала
10 июня 2022, пятница. 16:20 МСК
Стефанос Циципас
5
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		3  
7 7 		6  
         
Энди Маррей
68
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
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