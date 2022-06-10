Хачанов не сумел выйти в полуфинал турнира в Хертогенбосхе, уступив Оже-Альяссиму

Российский теннисист Карен Хачанов не сумел выйти в полуфинал турнира категории АТР-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В четвертьфинальном матче пятый сеяный Хачанов потерпел поражение от второй ракетки соревнований представителя Канады Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:7 (5:7), 4:6. Встреча продолжалась 1 час 47 минут.

Хачанов один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один из трёх брейк-пойнтов. Оже-Альяссим подал восемь эйсов, допустил четыре двойные ошибки и взял две подачи соперника.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн -трансляцию четвертьфинала Хачанов — Оже-Альяссим на турнире в Хертогенбосхе.

За выход в финал Оже-Альяссим сыграет с представителем Нидерландов Тимом ван Рейтховеном, получившим уайлд-кард от организаторов. В четвертьфинале ван Рейтховен нанёс поражение французу Юго Гастону со счётом 7:6, 6:4.