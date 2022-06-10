Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Оже-Альяссим сейчас более классный игрок». Янчук — о поражении Хачанова

«Оже-Альяссим сейчас более классный игрок». Янчук — о поражении Хачанова
Комментарии

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение российского теннисиста Карена Хачанова от представителя Канады Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинальном матче турнира категории АТР-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Хачанов уступил второй ракетке соревнований со счётом 6:7 (5:7), 4:6.

«Оже-Альяссим в настоящее время один из сильнейших игроков. Он входит в десятку и даёт бой каждому, не уступая нигде. Соотношение сил вполне закономерно. Хачанова трудно упрекнуть, что он не так сыграл. Просто был равный матч с достойным соперником, и где-то не повезло. Альяссим сейчас более классный игрок. Он вырвался вперёд, на передовые позиции. На «Ролан Гаррос» Надаль от него ушёл чудом. Ничего страшного здесь нет. Хачанов сделает выводы и будет работать», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Новость по теме
Хачанов не сумел выйти в полуфинал турнира в Хертогенбосхе, уступив Оже-Альяссиму
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022