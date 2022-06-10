«Оже-Альяссим сейчас более классный игрок». Янчук — о поражении Хачанова

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение российского теннисиста Карена Хачанова от представителя Канады Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинальном матче турнира категории АТР-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Хачанов уступил второй ракетке соревнований со счётом 6:7 (5:7), 4:6.
«Оже-Альяссим в настоящее время один из сильнейших игроков. Он входит в десятку и даёт бой каждому, не уступая нигде. Соотношение сил вполне закономерно. Хачанова трудно упрекнуть, что он не так сыграл. Просто был равный матч с достойным соперником, и где-то не повезло. Альяссим сейчас более классный игрок. Он вырвался вперёд, на передовые позиции. На «Ролан Гаррос» Надаль от него ушёл чудом. Ничего страшного здесь нет. Хачанов сделает выводы и будет работать», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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