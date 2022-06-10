Кирьос на отказе соперника вышел в полуфинал турнира в Штутгарте и сыграет с Марреем
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Австралийский теннисист Ник Кирьос вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия). Его соперник по четвертьфинальному матчу Мартон Фучович досрочно завершил встречу при счёте 7:6 (7:3), 3:0 в пользу Кирьоса. Соперники провели на корте 54 минуты.
За это время Кирьос шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один из двух брейк-пойнтов. Фучович подал семь эйсов, допустил три двойные ошибки и не получил ни одного шанса взять подачу соперника.
За выход в финал турнира категории ATP-250 в Штутгарте Кирьос сыграет с представителем Великобритании Энди Марреем. Вторую полуфинальную пару составили представитель Германии Оскар Отте и второй сеяный итальянец Маттео Берреттини.
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