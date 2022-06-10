Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кирьос на отказе соперника вышел в полуфинал турнира в Штутгарте и сыграет с Марреем

Кирьос на отказе соперника вышел в полуфинал турнира в Штутгарте и сыграет с Марреем
Комментарии

Австралийский теннисист Ник Кирьос вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия). Его соперник по четвертьфинальному матчу Мартон Фучович досрочно завершил встречу при счёте 7:6 (7:3), 3:0 в пользу Кирьоса. Соперники провели на корте 54 минуты.

За это время Кирьос шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один из двух брейк-пойнтов. Фучович подал семь эйсов, допустил три двойные ошибки и не получил ни одного шанса взять подачу соперника.

За выход в финал турнира категории ATP-250 в Штутгарте Кирьос сыграет с представителем Великобритании Энди Марреем. Вторую полуфинальную пару составили представитель Германии Оскар Отте и второй сеяный итальянец Маттео Берреттини.

Штутгарт. 1/4 финала
10 июня 2022, пятница. 18:25 МСК
Мартон Фучович
55
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
6 3 		0  
7 7 		3  
         
Ник Кирьос
78
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022