Бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей впервые с 2016 года обыграл соперника из топ-5 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

В четвертьфинале турнира в Штутгарте Маррей нанёс поражение пятой ракетке мира Стефаносу Циципасу из Греции со счётом 7:6 (7:4), 6:3. В предыдущий раз Энди выигрывал у игрока из топ-5 в финале Итогового турнира АТР 2016 года. И этим соперником был серб Новак Джокович.

В полуфинале турнира в Штутгарте Маррей сыграет с представителем Австралии Ником Кирьосом. Для двукратного победителя травяного турнира «Большого шлема» это будет первый полуфинал соревнований уровня АТР на траве с того же 2016 года, когда Энди во второй раз выиграл Уимблдон.