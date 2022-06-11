Рафаэль Надаль назвал один из ключей к успеху на Ролан Гаррос

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль, который в минувшие выходные в 14-й раз выиграл «Ролан Гаррос» рассказал об одном из ключей к победе.
«Одним из ключей к успеху было оставаться дома. Я в этом не сомневаюсь. Моя карьера была бы совсем другой, если бы у меня не было такой семьи. Все друг с другом разговаривают и все друг друга знают. Я очень близок с отцом, мамой. Вы часто можете видеть нас вместе.
Испанская федерация тенниса предлагала мне отправиться в Барселону на лечение. Но мой дядя, который тренировал меня, знал, что на Мальорке я играю в дружном коллективе, окруженный хорошими теннисистами, и что всё шло хорошо», — приводит слова Надаля Tennis World USA.
Рафаэль Надаль в 14-й раз выиграл «Ролан Гаррос»
Напомним, в финале «Ролан Гаррос» Надаль обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 6:3, 6:3, 6:0. Эта победа стала для Рафаэля 14-й на Открытом чемпионате Франции.
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