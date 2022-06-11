Новак Джокович был замечен на отдыхе в Черногории

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович был замечен на отдыхе в Черногории.

Совместное фото с легендарным теннисистом опубликовал в социальных сетях один из фанатов.

Фото: из личного архива mannyswarv

Ранее подтвердилось, что Джокович не проведёт подготовительных турниров на травяном покрытии перед Уимблдоном, который пройдёт с 27 июня по 10 июля. Новак – действующий чемпион соревнований, в финале 2021 года серб уверенно обыграл итальянца Маттео Берреттини. До старта турнира он также не сыграл на траве ни одного официального матча.

На прошедшем «Ролан Гаррос» Джокович дошёл до четвертьфинала, где проиграл будущему чемпиону испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 2:6, 6:4, 2:6, 6:7 (4:7). Встреча продлилась 4 часа 14 минут.