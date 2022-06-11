Финалист Уимблдона-2021 Маттео Берреттини впервые высказался о лишении турнира очков
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Десятая ракетка мира, итальянский теннисист Маттео Берреттини впервые высказался о решении ATP лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за недопуска к турниру россиян и белорусов.
Берреттини – прошлогодний финалист Уимблдона, он не сможет защитить 1.200 очков. В матче за титул Маттео со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 4:6, 3:6 проиграл сербу Новак Джоковичу.
«Я совсем запутался. Это сложная ситуация, мне нужно было защищать так много очков, но я не смогу этого сделать. Я нахожусь не в лучшем настроении, теперь мы все активно боремся за очки. Я буду играть как можно больше турниров. То, что произошло с россиянами и белорусами плохо, но то, что случилось с другими игроками тоже несправедливо», — приводит слова Берреттини We Love Tennis.
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