Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Финалист Уимблдона-2021 Маттео Берреттини впервые высказался о лишении турнира очков

Финалист Уимблдона-2021 Маттео Берреттини впервые высказался о лишении турнира очков
Комментарии

Десятая ракетка мира, итальянский теннисист Маттео Берреттини впервые высказался о решении ATP лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за недопуска к турниру россиян и белорусов.

Берреттини – прошлогодний финалист Уимблдона, он не сможет защитить 1.200 очков. В матче за титул Маттео со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 4:6, 3:6 проиграл сербу Новак Джоковичу.

«Я совсем запутался. Это сложная ситуация, мне нужно было защищать так много очков, но я не смогу этого сделать. Я нахожусь не в лучшем настроении, теперь мы все активно боремся за очки. Я буду играть как можно больше турниров. То, что произошло с россиянами и белорусами плохо, но то, что случилось с другими игроками тоже несправедливо», — приводит слова Берреттини We Love Tennis.

«Худшее достижение». На Уимблдон вновь обрушились критика и гнев — всё из-за бана россиян «Худшее достижение». На Уимблдон вновь обрушились критика и гнев — всё из-за бана россиян
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022