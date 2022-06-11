Карлос Алькарас начал готовиться к Уимблдону

Седьмая ракетка мира, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас Гарфия начал тренировки на травяном покрытии. Об этом игрок сообщил в своих социальных сетях.

Ранее Карлос заявил, что не сыграет на травяном турнире категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания) из-за «проблемы с локтем». Вероятнее всего, испанец не проведёт подготовительных турниров перед стартом Уимблдона-2022. Турнир «Большого шлема» на травяном покрытии пройдёт с 27 июня по 10 июля без начисления рейтинговых очков. В прошло году 18-летний Алькарас дошёл до второго круга Уимблдона, где проиграл второй ракетке мира россиянину Даниилу Медведеву со счётом 4:6, 1:6, 2:6.

На прошедшем «Ролан Гаррос» — 2022 Алькарас дошёл до четвертьфинала, где со счётом 4:6, 4:6, 6:4, 6:7 (7:9) проиграл третьей ракетке мира, немцу Александру Звереву.